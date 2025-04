Show de Lady Gaga em Copacabana supera apresentação no Coachella

Para os fãs de Lady Gaga, a espera pelo espetáculo da artista em Copacabana está prestes a chegar ao fim. Desde 2012 sem se apresentar em solo brasileiro, a dona do hit "Bad Romance" promete deixar o público em êxtase, ainda mais depois do lançamento do seu novo disco, Mayhem.

Após abrir sua nova turnê com uma apresentação memorável no Coachella, Lady Gaga promete entreter o público por duas horas e meia de show no país. Vale ressaltar que, no festival internacional de música, a cantora se apresentou por duas horas, com uma megaestrutura, trocas de figurinos e coreografias inusitadas.

No Rio de Janeiro, o espetáculo acontecerá no próximo dia 3 de maio. A estimativa é que o evento reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas, segundo a Prefeitura do Rio. De acordo com Luiz Oscar Niemeyer, responsável pelo evento, esse será o maior show da turnê feito pela estrela.

“É o maior show da turnê. Certamente é uma produção maior”, disse Niemeyer ao portal InfoMoney. Ainda de acordo com ele, telões de LED serão espalhados pela praia para garantir a visibilidade de todos que estiverem presentes no show.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a atração no Brasil: "Vou chegar em Copacabana às 7 da manhã para tentar ficar o mais perto possível da minha mãe"; "Tadinha, será que o fôlego vai dar conta? Porque no Coachella foi luta para cantar com fôlego"; "Os 40 minutos a mais vai ser pra agradecer à prefeitura."

???????????? Show gratuito de Lady Gaga em Copacabana terá 2 HORAS E MEIA de duração, uma umento de 40 MINUTOS comparado ao show do Coachella. pic.twitter.com/JKVkVGgHWy — POPTime (@siteptbr) April 14, 2025

