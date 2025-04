Ex-nora rebate fala de Maíra Cardi e faz revelação íntima

A ex-nora de Maíra Cardi, Anna Silveira, veio a público nesta quarta-feira (16) para rebater as acusações de traição feitas pela coach. Em seu perfil no Instagram, a estudante de gastronomia revelou que vem sendo alvo de ataques na web desde o término com Lucas Cardi, que atualmente é casado com Thuani Todeschini.

"Eu conheci o Lucas em um jogo de celular. A gente virou amigo, ficou meio ano, seis meses, alguma coisa assim. Só conversando pelo celular, o tempo inteiro, o dia inteiro. Nas férias da escola, eu fui para o Rio de Janeiro conhecer ele pessoalmente", iniciou a jovem.

Anna contou que, ao longo da relação, precisou lidar com as interferências da sogra. "Nosso relacionamento estava bem longe, bem longe de ser um relacionamento guiado por duas pessoas, porque nunca foi. Desde que a gente se conheceu, teve envolvimento da mãe dele. Quem me chamou para morar com eles foi ela", disse.

A estudante também revelou detalhes sobre a pressão estética que sofreu ao longo do relacionamento com Lucas. "Como podia? Filho e nora da pessoa mais ‘pica’ em emagrecimento do Brasil, gordos. Isso é um absurdo. Precisam emagrecer. E fizemos. Foi bom, foi ótimo", contou.

E completou: "Chegou uma época em que eu estava me sentindo bem, e a pessoa virou para mim e falou: ‘Faz a dieta, você vai emagrecer, vai ficar com o corpo perfeito.’ E eu virei e falei: ‘Eu tô bem com meu corpo, tá bom.’ A pessoa virou para mim: ‘Você tá gorda, sim. Faz a dieta, menina, que você vai ficar com o corpo perfeito.’ Aí fui eu ficar em jejum de sete dias", concluiu.

