Grazi Massafera faz declaração inédita em meio a polêmica com Cauã Reymond

A polêmica envolvendo Cauã Reymond nos bastidores da novela Vale Tudo reacendeu o lado filosófico das ex-namoradas e affairs. Após Mariana Goldfarb fazer uma reflexão sugestiva, chegou a vez de Grazi Massafera publicar trocadilhos sem remetente.

Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou a hora do seu café. No entanto, a xícara que continha a bebida trazia a seguinte frase: “Lágrimas do patriarcado”. Para quem não sabe, o termo se refere a uma forma de organização social em que predomina a autoridade paterna.

Nas redes sociais, internautas especulam que a publicação seria uma indireta para o ex-marido. “Eu sabia que aquele homem tinha algum defeito, não era possível”; “Será que agora a casa dele cai?”; “Se a Grazi está de um lado, eu estou do mesmo.”

Vale ressaltar que Mariana Goldfarb também causou burburinhos na web com declarações inusitadas. Em seu perfil no Instagram, a atriz comentou que havia deixado o aviso: “Tudo o que falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu.

Após os rumores de uma treta com Bella Campos ganharem força nas plataformas digitais, na tarde desta quarta-feira (16), um novo atrito foi exposto. Cauã Reymond teria discutido com Humberto Carrão nos bastidores da novela Vale Tudo.