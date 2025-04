Cauã Reymond: Ex-affair faz desabafo na web após polêmica em 'Vale Tudo'

Após Grazi Massafera e Mariana Goldfarb, chegou a vez de Luiza Watson. A médica odontológica usou as redes sociais para publicar um texto falando sobre “desencanto”. As revelações inesperadas vieram à tona após as polêmicas envolvendo Cauã Reymond e os bastidores da novela Vale Tudo.

“Desencanto tem o lado ‘bom’: você para de idealizar e começa a ver o que realmente é. Tem um texto, atribuído a Kafka, que diz o seguinte: ‘Tive vergonha de mim quando percebi que a vida é um baile de máscaras, e participei com o meu verdadeiro rosto’”, dizia um trecho da publicação.

E a dentista completou: “Talvez não seja ‘vergonha’ o sentimento, mas frustração, porque, quando você oferece o melhor, não significa que receberá o melhor em troca... mas penso que, ainda assim, vale a pena ser o que é, com todas as ambiguidades que isso implica. Boa noite, produção.”

Além de Luiza, Mariana Goldfarb também se pronunciou na tarde desta quarta-feira (16): “Tudo o que falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu a atriz em seu perfil no Instagram.

Grazi também compartilhou um registro sugestivo em suas redes sociais. A atriz publicou a foto de uma xícara com a frase “Lágrimas do patriarcado”. Os internautas logo associaram a frase a uma suposta indireta para Cauã Reymond.