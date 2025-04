Lady Gaga no Brasil agita rodoviária do Rio e supera números de Madonna

Lady Gaga no Brasil agita rodoviária do Rio - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

A chegada de Lady Gaga ao Brasil já está movimentando não só os fãs, mas também as rodoviárias. Um levantamento da Clickbus, em parceria com a Rodoviária do Rio, apontou um aumento de 170% na procura por passagens em comparação com o show de Madonna, em 2023.

Marcado para 3 de maio, em pleno feriado do Dia do Trabalhador, o show promete lotar a cidade. A previsão é de que mais de 200 mil pessoas passem pela rodoviária durante a semana do evento. Só na sexta-feira (2/5), a expectativa é de mais de 50 mil desembarques.

O fluxo vem principalmente de estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal, com datas mais procuradas entre 30 de abril e 2 de maio. Tudo indica que o público vai chegar com antecedência para garantir um bom lugar na areia.

O show será em Copacabana, com entrada gratuita e estrutura montada na praia. A ideia é repetir o sucesso da apresentação histórica de Madonna, com muita música, euforia e uma plateia apaixonada.

Esta será a segunda vinda de Lady Gaga ao país. Ela esteve no Brasil em 2012 com a turnê “Born This Way Ball”. Agora, retorna em meio à divulgação do novo álbum Mayhem, com promessa de um espetáculo para ficar na memória dos fãs brasileiros.