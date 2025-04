Larissa Manoela tem vitória e encerra contrato abusivo assinado pelos pais

Larissa Manoela conquistou, nesta quarta-feira (16/4), o direito de extinguir o contrato vitalício com a gravadora Deck Produções, assinado por seus pais quando ela tinha apenas 11 anos. A decisão foi dada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, embora ainda haja possibilidade de recurso.

A vitória é um passo importante para a atriz e cantora retomar o controle de sua carreira musical, algo que ela já almejava há algum tempo. De acordo com Larissa, o contrato a impedia de acessar relatórios financeiros e, mesmo com a assinatura, ela nunca recebeu o que lhe era devido.

Em janeiro, a artista denunciou que a cláusula de multa alta no contrato a mantinha presa a um acordo que considerava abusivo. Além disso, suas plataformas digitais estavam sob controle do contratante, o que dificultava ainda mais sua liberdade de trabalho.

Esse processo é apenas mais um capítulo da briga judicial de Larissa, que começou quando a atriz decidiu tomar as rédeas da própria carreira, afastando-se dos pais. Ela quebrou a relação com a família em 2023 por não concordar com a gestão deles sobre seus contratos e finanças.

Ao longo dessa jornada, Larissa revelou, em entrevistas, que sempre teve dificuldade para entender o que acontecia com seu dinheiro, pois seus pais não a deixavam ver os detalhes dos negócios. Essa falta de transparência foi a gota d'água para o rompimento definitivo.