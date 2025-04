Vídeo: Cauã Reymond ignorando Bella Campos viraliza na web

O imbróglio envolvendo Cauã Reymond e Bella Campos continua rendendo na web. Após uma suposta discussão entre os atores no estacionamento da Rede Globo, um vídeo do artista ignorando a presença da colega de trabalho viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, parte do elenco de Vale Tudo posava para uma foto. Cauã Reymond, no entanto, aparece abaixado sozinho e pede para que alguém apareça na foto ao seu lado. Ignorado por parte dos atores, Bella Campos e Mariana Ximenes se dispuseram a sair no registro com o galã.

A existência de Bella Campos, entretanto, foi ignorada pelo ator, que seguiu se comunicando apenas com Ximenes. O vídeo teve grande repercussão e já ultrapassou 40 mil visualizações. Fãs da jovem atriz pedem mais respeito por parte do veterano.

De acordo com as últimas atualizações da confusão envolvendo os atores, Bella Campos teria negado um pedido da alta cúpula para limpar a ficha do galã. De acordo com o colunista Léo Dias, a protagonista de Vale Tudo bateu de frente com a direção e não negou as acusações que o ator vem sofrendo.

Além de Bella, Humberto Carrão também teria tido atritos com o ator. Segundo rumores, Cauã estria irritado com jeito que o artista tem de falar encostando nos outros.