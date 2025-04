Davi Brito se torna réu por violência psicológica contra Tamires Assis

Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, virou réu por violência psicológica contra a modelo Tamires Assis. A denúncia foi aceita no último dia 8 de abril pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, do Tribunal de Justiça do Amazonas, segundo a Rede Amazônica.

A acusação tem origem em uma videochamada feita em julho de 2024, cerca de um mês após os dois viverem um breve relacionamento iniciado no Festival de Parintins.

De acordo com o processo, Davi teria ameaçado Tamires exibindo uma arma de fogo durante a conversa. A modelo registrou um print do momento e entrou com pedido de medida protetiva.

A investigação da Polícia Civil do Amazonas também concluiu que o ex-BBB incentivou ataques virtuais contra Tamires por meio de seus seguidores.

Em agosto, a PC-AM chegou a pedir sua prisão com base na Lei Maria da Penha, apontando violência doméstica e psicológica.