Justin Bieber vai a clube de striptease sem Hailey

Após um jantar a dois com sua esposa Hailey Bieber, Justin Bieber foi visto curtindo a noite sozinho em um clube de striptease em Los Angeles, na última terça-feira (15/4). O cantor, que estava em clima descontraído, foi fotografado se divertindo e posando para fotos com a stripper e cantora Sukihana.

A aparição de Justin no local gerou especulações sobre o relacionamento do casal, especialmente com os recentes rumores de crise.

Antes de seguir para o clube, o cantor e sua esposa estavam no restaurante Cucina Alba, em West Hollywood, onde desfrutaram de um jantar romântico.

Paparazzis flagraram o momento em que o casal chegou ao local, mas o que chamou a atenção foi o fato de Justin ter continuado sua noite sem Hailey, em um ambiente de entretenimento adulto.

No clube, Justin Bieber foi filmado interagindo com outras pessoas, incluindo celebridades como a cantora Sexyy Red, que comemorava seu aniversário no evento. O cantor também apareceu ao lado do empresário Larry Jackson, em um momento que não contou com a presença de Hailey.