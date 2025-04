Cauã Reymond teria pedido desligamento de Vale Tudo após briga

A crise nos bastidores do remake de “Vale Tudo” parece longe do fim. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG, Cauã Reymond teria procurado a direção da Globo para pedir seu desligamento da trama.

O motivo seria o estresse causado pela repercussão negativa do conflito com Bella Campos, sua colega de cena na novela das nove.

A Globo, no entanto, teria negado o pedido de saída. A trama é considerada uma das maiores apostas da emissora para o horário nobre, e substituir o protagonista neste momento poderia comprometer toda a estrutura da produção.

Mesmo com as tentativas de contornar a situação, o clima entre os dois atores segue pesado, e já teria resultado no cancelamento de gravações nos Estúdios Globo.

Fontes da equipe revelam que a convivência entre os protagonistas está insustentável, o que tem exigido esforço extra da direção para manter as gravações em andamento.

Ainda segundo o colunista, a situação está sendo acompanhada de perto por executivos da alta cúpula da emissora, que avaliam o impacto da crise na imagem da novela e no futuro da produção.