BBB25: Direção puxa VAR e mostra se Guilherme trapaceou em prova

A prova para garantir passagem para a grande final do BBB 25 se tornou uma verdadeira polêmica. Durante a chamada ao vivo dos brothers para a área externa da casa, Guilherme surgiu vestindo um casaco cinza enquanto caminhava sobre o gramado.

As imagens, entretanto, ganharam grande repercussão na web. Vale ressaltar que os participantes não podem se locomover para os demais cômodos da casa após a chamada oficial do apresentador para a realização das provas dentro do reality.

Na última sexta-feira (18), Tadeu Schmidt mostrou ao vivo como o tal casaco foi parar nas mãos do participante. Nas imagens, a edição revelou que Guilherme já havia pegado o casaco antes da Prova de Resistência. O brother separou a vestimenta e deixou em cima de um móvel na sala.

Entretanto, internautas persistiram em contestar a vitória do genro de dona Delma. "Querendo ou não ele teve vantagem. Uma prova final que tem vento, água e ele com 2 blusas. Mas a culpa é toda da produção que não interveio. Deveria ser uniforme igual para todos".

"Antes do sorteio, mas depois da prova ter sido explicada em vídeo, né? Só vai dar mais força para a Renata ser campeã", "Então agora todos os participantes devem deixar duas camisas térmicas ou outros acessórios para usar nas provas caso necessário... Palhaçada".