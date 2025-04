Namorando? Ana Castela é flagrada em momento inusitado com ator nos EUA

Ana Castela, de 21 anos, surpreendeu o público neste final de semana ao ser flagrada curtindo uma praia nos EUA. A cantora estava acompanhada do ator Matheus Fagundes, de 27 anos. A artista, que recentemente comprou uma mansão no solo norte-americano, está aproveitando uma folga em Miami.

Além de se conhecerem, Ana Castela e Matheus Fagundes têm algo em comum: ambos possuem casas nos Estados Unidos. O ator, nascido e criado no estado de São Paulo, reside em Los Angeles, na Califórnia.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o suposto affair: "Achava lindo ela com Mioto", "Essa mulher foi um livramento para o Gustavo", "Ela é linda, está na flor da idade, é independente e talentosa... aproveitar a vida é a melhor coisa que ela faz".

Para quem não conhece, Matheus já participou de novelas na TV Globo, SBT e também na Record. Na rede Plim Plim, o jovem atuou em A Lei do Amor. No SBT, ele participou de As Aventuras de Poliana e, na TV Record, fez parte do elenco de Jesus.

Além de ator, Matheus, que também tem experiência no cinema com atuação em filmes como: Bicho (2008), Ernesto no País do Futebol (2009), 2 Coelhos (2012), entre outros, também se aventura como influenciador. No Instagram, o jovem acumula cerca de 112 mil seguidores.