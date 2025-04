BBB25: Parcial atualizada tem eliminação dramática no último Paredão

O último Paredão do BBB 25 está surpreendendo o público. Com alto índice de rejeição, Vitória Strada pode ser a última participante a deixar o programa. Além da atriz, Renata e João Pedro seguem na disputa do voto popular.

De acordo com as parciais da enquete UOL, Vitória Strada lidera com 59,22% dos votos. João Pedro vem em seguida, com 31,6%. Renata ocupa o último lugar, com apenas 9,19% da preferência do público para ser eliminada.

Após uma intensa Prova de Resistência, que daria ao vencedor passagem direta para a grande final, Guilherme foi o último a sair da dinâmica. O brother, apesar de ter causado polêmica por causa de um casaco, conseguiu se livrar de cair no último Paredão.

Para quem não acompanhou, o participante foi visto vestindo um casaco na área externa da casa enquanto se dirigia para o campo da prova. A atitude do brother gerou questionamentos entre os internautas.

No entanto, durante a exibição do programa ao vivo, na última sexta-feira (18), Tadeu Schmidt explicou o que realmente aconteceu. Guilherme havia separado a vestimenta e deixado na sala para não precisar entrar em nenhum cômodo da casa e correr o risco de ser desclassificado.