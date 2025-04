BBB25: Participante lidera parcial e se aproxima do prêmio de R$ 2,7 milhões

Participante lidera parcial e se aproxima do prêmio de R$ 2,7 milhões - (crédito: Gshow)

A grande final do BBB25 está chegando, mas o clima de mistério já domina a web. Na primeira parcial da enquete divulgada às 4h da manhã desta segunda-feira (2/41), uma sister aparece como a grande favorita ao prêmio milionário, mas o cenário ainda pode virar a qualquer momento.

Renata lidera a votação com 52,89% dos votos, de acordo com os dados preliminares do UOL. Guilherme e João Pedro correm por fora na disputa, mas os fãs seguem mobilizados nas redes sociais e prometem virar o jogo até terça-feira, quando o Brasil finalmente conhecerá o campeão da temporada.

Com a saída de Vitória Strada neste último domingo (20/04), o público definiu os três finalistas do BBB 25. Guilherme, João Pedro e Renata seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2.720.000, que será entregue na próxima terça-feira (22/4), durante o programa ao vivo.

Vitória foi eliminada com 54,52% dos votos em um paredão contra Renata e João Pedro, que receberam 6,56% e 38,92% dos votos, respectivamente. A votação foi aberta após o término da Prova do Finalista, que garantiu Guilherme na final.

A atriz entrou no programa como integrante do grupo Camarote e foi uma das participantes mais comentadas da temporada.