Ônibus da banda de Ferrugem sofre acidente: "Destruiu tudo"

Na manhã deste domingo (20/4), o ônibus que transportava o cantor Ferrugem e sua equipe se envolveu em um acidente de trânsito na BR-290, perto da Ponte do Guaíba, no Rio Grande do Sul.

O pagodeiro havia se apresentado na noite anterior, no Festimar, em Rio Grande. Embora o acidente tenha causado danos materiais, felizmente ninguém ficou ferido.

Em suas redes sociais, Ferrugem tranquilizou seus fãs ao detalhar o ocorrido. "Destruiu tudo, a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas graças a Deus, ninguém se machucou. Todo mundo bem, todo mundo inteiro", escreveu o cantor. Ele também compartilhou uma foto do veículo danificado, com vidros estilhaçados.

A empresa Mônica Turismo, responsável pelo ônibus, confirmou que o acidente causou apenas danos materiais e explicou que a equipe optou por seguir viagem no mesmo veículo, em vez de substituir o ônibus. "Não houve feridos, somente danos materiais", afirmou a nota da empresa.

Apesar do susto, Ferrugem assegurou que sua agenda de shows estava mantida. "Não aconteceu nada que impeça a nossa apresentação de hoje em Arraial do Cabo. Daqui a pouco a gente se encontra", afirmou o cantor, confirmando o show do dia.