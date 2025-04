BBB25: Última eliminada, Vitória revela mágoa com sua dupla no jogo

Última eliminada, Vitória revela mágoa com sua dupla no jogo - (crédito: Gshow)

Fora do BBB25, Vitória Strada começou a rever momentos do confinamento e se mostrou decepcionada com Matteus. Em uma conversa após a eliminação, ela revelou que ele estava por perto quando falas polêmicas sobre ela foram feitas.

A sister demonstrou surpresa e tristeza com a postura do ex-parceiro de jogo. Segundo Vitória, o afastamento começou bem antes das brigas. Ela contou que se sentia deixada de lado, mesmo tentando manter a conexão com Matteus.

“A atenção dele era muito mais com as meninas do que comigo”, disse a atriz. A ex-sister afirmou que chegou a alertar o parceiro sobre isso dentro da casa.

Para ela, o laço entre os dois deveria ter sido mais forte do que alianças com outros participantes. “Nosso vínculo precisava ser prioridade no jogo”, lamentou. Vitória disse que teve receio de ser vista como alguém carente por cobrar atenção.

“Tinha medo de parecer uma chata aqui fora”, revelou. Segundo ela, Matteus nunca ia atrás dela como fazia com outras sisters. Eliminado ainda em fevereiro, Matteus deixou o jogo antes mesmo do top 10.