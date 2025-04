Luiz Bacci revela vingança contra Shawn Mendes após ser ignorado

Luiz Bacci não deixou barato após ser ignorado por Shawn Mendes. O jornalista contou durante participação no “Sabadou com Virgínia” que tentou tirar uma foto com o cantor em uma academia em São Paulo, mas foi surpreendido com uma recusa.

“Cheguei na humildade, mas ele disse ‘não, não, não’”, revelou. Segundo Bacci, os seguranças de Shawn explicaram que a recusa era para evitar tumulto.

O problema é que isso só acendeu a faísca da vingança. “Ele não queria que ninguém visse ele ali? Pois agora vão ver”, disparou o jornalista, em tom bem-humorado durante a entrevista.

Sem pensar duas vezes, Bacci mandou mensagem para alguns nomes da imprensa de celebridades. “Avisei o Leo Dias, Fabíola Reipert, Felipe Campos… todo mundo soube na hora!”, contou. E não deu outra: o local ficou lotado de curiosos tentando ver o cantor de pertinho.

O jornalista brincou que, se tivesse ganhado a foto, nada disso teria acontecido. “Era só um clique, meu filho. Mas preferiu o mistério”, ironizou.