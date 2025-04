Luísa Sonza arremessa a tia no chão em evento de Páscoa da família - (crédito: Redes Sociais)

Luísa Sonza movimentou as redes sociais neste domingo (20/4) ao divulgar um vídeo inusitado da Páscoa em família. Em meio a uma brincadeira de dança das cadeiras, a cantora acabou jogando a própria tia no chão para tentar garantir o lugar.

No registro, Luísa aparece disputando acirradamente uma cadeira com Karla Gerloff, sua tia. Durante a disputa, ela chega a segurá-la pelos cabelos na tentativa de se sentar primeiro, mas é derrotada mesmo com o esforço. O vídeo viralizou rapidamente.

Em tom de humor, a artista compartilhou o momento nos stories ao som de "A Grande Família", arrancando risadas de seguidores e também algumas críticas. “Gincana de Páscoa em família! Sempre muito bom essa troca e esse amor”, escreveu.

A tia Karla também entrou na brincadeira e repostou o vídeo com bom humor, comemorando a vitória na gincana. “Dança da cadeira! No final, eu venci mesmo”, escreveu no Instagram.

Apesar da brincadeira, muitos internautas comentaram o vídeo surpresos com o nível de competitividade. “Ela é muito louca”, disse um. “Deus me livre competir com essa mulher”, brincou outro.