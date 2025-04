BBB25: João Pedro gera climão após confrontar Renata sobre Vitrine do Fifi

Será que ainda dá tempo de rolar treta? Prestes a acabar, o BBB 25 continua rendendo assunto dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Após receber informações externas, João Pedro foi até Renata para questionar os últimos acontecimentos na Vitrine do Seu Fifi.

"Ô, Renata, tinha plaquinha pedindo para a gente sair, né? Eu sabia! Para ir para o Paredão", questionou ele. "Tinha para todo mundo [...] Tinham coisas para todas as pessoas, mas eu te falei", explicou a sister, que foi escolhida pelo público para receber informações do jogo.

E seguiu com as declarações: "Tinha ranking de saída de pessoas, e eu sabia que aquele ranking era uma coisa pessoal, não algo coletivo", disse. João rebateu, afirmando que acreditava que apenas a torcida da bailarina havia passado as informações para a sister.

Renata, por sua vez, respondeu: "A única coisa que era coletiva, que era geral e que as pessoas falavam o tempo inteiro era a saída da Gra [Gracyanne Barbosa]", relembrou.

Vale lembrar que a final acontecerá nesta terça-feira (22). Guilherme, João Pedro e Renata disputam o voto popular para vencer a 25ª edição do Big Brother Brasil. O prêmio para o grande campeão está avaliado em R$ 2,7 milhões.