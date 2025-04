Viih Tube presenteia o pai com carrão de luxo avaliado em meio milhão

Viih Tube surpreende pai com uma Porsche - (crédito: Reprodução Intagram)

Viih Tube surpreendeu o pai, Fabiano Moraes, no último domingo (20), com um Porsche avaliado em cerca de R$ 500 mil. A "singela lembrancinha" foi entregue durante um tradicional almoço de Páscoa em família. O momento emocionou a todos os presentes, especialmente porque pai e filha estavam sem se falar.

De acordo com a revista Quem, a influenciadora teria tomado a decisão de presentear o pai após descobrir que Fabiano havia colocado o próprio veículo à venda. A ex-BBB também se comprometeu a custear os gastos do automóvel, incluindo IPVA e eventuais multas, caso ocorram.

Nos Stories do Instagram, a famosa escreveu: "Ele merece". Além da esposa de Eliezer, Fabiano também compartilhou momentos ao lado da família. Na legenda, ele escreveu: "E a nossa Páscoa foi assim, em família. Obrigado, meu Deus, por cumprir suas promessas no seu tempo".

Apesar dos atritos familiares, a reaproximação entre pai e filha vem acontecendo aos poucos. Fabiano marcou presença no aniversário da neta, Lua e, desde então, tanto Viih quanto Fabiano vêm compartilhando momentos juntos.

Na época em que estava brigada com o pai, a famosa chegou a comentar sobre a relação que tinha com Fabiano: "Nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, saudável ou tão próximo quanto parecia. Quem olhava de fora via viagens, fotos e acreditava que éramos muito conectados. Porém, não era assim", disse.