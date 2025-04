BBB25: Participante tem queda em nova parcial e brother pode virar o jogo

A grande final do BBB 25 está prestes a começar. Guilherme, João Pedro e Renata disputam o voto do público para vencer o reality e se tornar o mais novo milionário. O vencedor da 25ª edição será contemplado com o prêmio acumulado de R$ 2,7 milhões.

De acordo com a Enquete UOL, Renata, que vinha liderando o favoritismo, sofreu uma leve queda nos percentuais. Com 59,83%, a bailarina continua como a favorita a vencer o programa. Em seguida, vem Guilherme, com 28,53% dos votos. Em terceiro lugar está João Pedro, com 11,64% dos votos.

A grande final acontece nesta terça-feira (22), logo após o remake Vale Tudo. Durante a exibição do último programa, os brothers puderam rever alguns dos melhores momentos na casa. "Ai, mais uma vez, sem nem conseguir explicar, mas muito grato por tudo que eu vivi aqui dentro. Quando eu disse que as pessoas que eu conheci aqui dentro valem mais do que o prêmio, eu falei de verdade mesmo", disse Guilherme.

"Deus é perfeito nas nossas vidas. Ele trabalha, age na nossa vida de um jeito, de uma forma que só Ele mesmo pra saber e dar essas oportunidades pra nós", comentou João. "Muitas saudades, meu Deus! Eu me vi, viu, nesse programa, Jesus! Mas eu fico feliz com a minha trajetória", comentou Renata.