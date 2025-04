Cauã Reymond revela o que usa na axila para evitar mau cheiro: 'Transpiro'

Cauã Reymond voltou a ser assunto nas redes sociais no último final de semana. O ator teria sido acusado de exalar mau cheiro nas axilas. Durante as gravações do remake Vale Tudo, Bella Campos teria comentado com o colega de trabalho que ele estaria fedendo.

Após a grande repercussão do caso, internautas resgataram a participação do artista no programa Vamos Combinar. Na atração, o ator revelou uma tradição de família utilizada nas axilas para prevenir o mau cheiro.

Na ocasião, Cauã contou que prefere usar talco nas axilas: "É uma tradição. Transpiro diferente", revelou. O ator também comentou como faz para manter o corpo em boa forma: "Durmo cerca de oito horas por noite, como bem, bebo água... Tento me estressar menos, que é o mais difícil", disse ele.

Para quem não acompanhou, o imbróglio envolvendo o ator e Bella Campos vem tendo novos desdobramentos dia após dia. O casal de vilões que interpreta Maria de Fátima (Bella) e César (Cauã) parece não estar tendo um bom relacionamento.

Na última semana, a atriz teria protagonizado um barraco no estacionamento dos Estúdios Globo. Cauã teria se incomodado com o profissionalismo de Bella. Segundo ele, a atriz não conseguia improvisar e dar continuidade à gravação, deixando as cenas "robotizadas".