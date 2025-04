Filha de Dudu Nobre tem casa invadida e animais agredidos por criminosos

Lily Nobre, de 21 anos, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, passou por momentos de tensão na última terça-feira (22). A jovem foi vítima de uma invasão em sua residência, no Rio de Janeiro. Durante o ato criminoso, a ex-A Fazenda teve os animais de estimação agredidos.

De acordo com Adriane Bombom, a polícia foi acionada, no entanto, o criminoso já havia deixado o local após a chegada dos agentes. Ainda segundo a famosa, Lily correu para o andar superior da casa e se trancou no banheiro para não sofrer nenhum dano.

Além de agredir os pets da moça, o assaltante levou um celular que estava na sala de estar e deixou a casa toda revirada. Lily conseguiu um aparelho telefônico e entrou em contato com a mãe, amigos e parentes próximos.

Até o momento, a cantora não se pronunciou. A polícia local continua fazendo buscas através das imagens do circuito de monitoramento de segurança, além de colher depoimentos de pessoas que viram a fuga dos assaltantes para poder identificar e prender os criminosos.

Para quem não conhece, Lily é cantora e influenciadora digital. Recentemente, a filha dos famosos participou do programa do Tom Cavalcante, da TV Record. Ela também fez parte do elenco de "A Fanzenda 15".