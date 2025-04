Bia Miranda atualiza estado de saúde de Maysha após parto prematuro

Bia Miranda atualizou o estado de saúde da filha recém-nascida, Maysha, fruto do seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. A bebê, que nasceu prematura de oito meses, permanecerá internada na UTI. A influenciadora, entretanto, informou que até amanhã deverá ser liberada.

"Estou acordada desde as 8h da manhã. Não tinha pegado no celular, não dormi direito esta noite. A primeira noite no hospital é assim: toda hora entra uma enfermeira no quarto, então você não consegue descansar. Talvez eu fique aqui até amanhã", explicou.

Bia Miranda também revelou que, em breve, será liberada do hospital. "A médica falou que já vai me dar alta. Ela me dando alta, não vou poder ficar aqui. Vou ter que vir todo dia para ver a Maysha", contou a influenciadora.

Na sequência, Bia relata que a pequena já demonstra ter um gênio forte parecido com o da mãe. "Já fui lá ver ela. A enfermeira falou que a bichinha é braba. Ela foi tocar na bichinha e [Maysha] gritou. Ela nem chorou igual a uma recém-nascida, ela deu um berro: 'Não encosta em mim'. Minha filha, né, gente? Minha cria", revelou.

Gato Preto conhece bebê de Bia Miranda

Após negar a paternidade, Gato Preto conseguiu conhecer a bebê, na tarde desta quinta-feira (24). O influenciador lamentou não ter conseguido acompanhar o nascimento da menina. Ele ainda mostrou que assistiu tudo via telefone celular.