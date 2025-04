Mariana Rios chora após receber notícia de médico: "foge do entendimento"

Mariana Rios surgiu nas redes sociais aos prantos na última quarta-feira (23). A apresentadora compartilhou com os seguidores um vídeo da quinta temporada do seu documentário Basta Sentir Maternidade. Após receber uma ligação do seu médico, a artista afirmou que segue esperançosa em se tornar mãe.

"Oi, pessoal, como eu estou dividindo tudo com vocês... eu acabei de receber uma ligação do meu médico, o doutor João. A gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor", iniciou.

Em seguida, a atriz deu alguns spoilers de como será o seu documentário: "Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário Basta Sentir Maternidade com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento, existe apenas uma palavra: aceitação! E é com ela que sigo agora!", disse.

Recentemente, Mariana Rios revelou que descobriu um problema de saúde durante o processo para tentar engravidar. A artista contou que teve trombofilia adquirida. "Eu tive uma trombofilia adquirida e a gente teve que fazer um exame genético. Como é importante falar sobre isso. Imagina se eu tivesse passando por tudo isso sozinha?", desabafou.

Para quem não acompanha, Mariana Rios vive um relacionamento sério com João Diniz D'Ávila, mais conhecido como Juca. O casal iniciou o relacionamento publicamente em 2023.