Confira o elenco completo do "De Férias Caribe"

O programa De Férias com o Ex está prestes a começar. A MTV divulgou, nesta quinta-feira (24), a lista dos participantes que vão integrar o elenco do reality, que promete esquentar o clima com muita treta e formação de casais.

Nesta temporada, teremos ex-BBBs, jogadores de futebol, influenciadores, além de ex-participantes que fizeram história em outras edições. Dentre os brothers e sisters do programa da TV Globo estão: Nizam (BBB24), Natália Deodato (BBB22) e Manoel Rafaski (BBB17).

A atração retorna ao Caribe: 12 solteiros vão curtir as férias em meio à diversão, confusão, festas e muita pegação. Entretanto, a brincadeira pode ficar séria para os "confinados" com a chegada de alguém do passado, geralmente em momentos inusitados.

Confira os nomes dos participantes: