Lady Gaga ignora fãs em porta de hotel e decepciona admiradores

A chegada de Lady Gaga ao Brasil foi decepcionante para alguns fãs que aguardavam ver a estrela do pop. Hospedada no hotel Copacabana Palace, a cantora ocupa um lugar exclusivo no sexto andar. Apesar de estar tão perto, a artista preferiu evitar aparições surpresas na orla da praia carioca.

“Eu estou aqui há 15 horas, tenho deficiência visual, só enxergo 50% deste olho. Estou aqui desde as 19 horas, sem comer, sem ir ao banheiro e esperando ela passar por aqui. Ela entra lá pela frente e não aparece nem para dar um aceno. Não dá”, disse a fã com deficiência visual ao portal Leo Dias.

Além disso, Lady Gaga foi vista desembarcando na madrugada desta terça-feira (29), no aeroporto Tom Jobim (Galeão). Em fotos registradas por paparazzi, a artista aparece com expressão séria enquanto fãs cercam o veículo da popstar.

A apresentação da norte-americana está programada para acontecer no próximo sábado (3), com início previsto para as 21h15 e término às 00h15 do dia seguinte. De acordo com a Prefeitura do Rio, um palco semelhante ao utilizado no show de Madonna foi montado no local.

“A operação é muito parecida com a do show da Madonna. Fizemos ajustes com todos os órgãos, que estão super envolvidos e bem planejados”, disse Bernardo Fellows, presidente da Riotur.