Marido de Glória Pires aponta erro da Globo em especial: "foi injusta"

Glória Pires recebeu uma breve homenagem da Globo durante o show dos 60 anos da emissora. Orlando Morais, no entanto, ficou descontente com a curta aparição da artista. Em seu perfil no Instagram, o empresário não escondeu a frustração pela amada e afirmou que a empresa foi injusta diante do longo período de serviço prestado à casa.

"A Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Participei dessa parceria linda! Sei que você não vai gostar do post. Não falo aqui como seu amor, como seu marido. Falo como brasileiro. Te amo", escreveu Orlando Morais.

Na postagem, Glória Pires respondeu ao amado. Com muita compreensão, a artista enalteceu o maridão: "Me emociona (e me preocupa) o seu coração compassivo, que quer proteger e sanar as dores do mundo. Agradeço por seu olhar, sua preocupação, enfim, por ser esse porto seguro, sempre pronto para amparar e enaltecer quem você ama."

Glória ressaltou que não guarda ressentimentos e que está tudo certo. "Nossos quatro filhos têm muita sorte por ter um pai como você. Eu, por ter, há 37 anos, um incansável companheiro de lutas. Te amo. Fique em paz, meu amor, está tudo certo."

Apesar de ter sido convidada para estar na plateia, junto aos demais artistas, na última segunda-feira (28), a veterana não participou do evento. Na ocasião, Glória Pires ganhou destaque no vídeo do "Encontro de Vilãs", junto a outras sete atrizes.