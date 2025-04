Neymar Jr preocupa familiares em meio a lesões e crise com Bruna Biancardi

Neymar Jr. tem deixado seus familiares preocupados nos últimos dias, especialmente Nadine Gonçalves, mais conhecida como "Neymãe". Nas redes sociais, rumores de que o atleta estaria vivendo uma nova crise no relacionamento com Bruna Biancardi tomaram conta da web.

Na ocasião, Nadine teria relatado a amigos do filho que estava "muito preocupada" com o estado emocional do atacante do Santos. Lesionado, Neymar teria se isolado desde a Páscoa: o jogador ficou recluso em um quarto, enquanto Bruna Biancardi celebrava a data com familiares e amigos.

Sem previsão de retorno aos treinos, Neymar estava inicialmente programado para voltar aos campos na última terça-feira (29). Entretanto, até o momento, nada foi decidido. O ídolo do Santos sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda e aguarda a recuperação com sessões de fisioterapia no cento de treinamento Rei Pelé.

Em entrevista ao canal do ex-craque Romário, no Youtube, o famoso afirmou que as inúmeras lesões que sofreu ao longo dos anos, o impediu de se tornar o melhor do mundo. "Eu dei o azar de me machucar muitos anos seguidos, tem uns sete anos que eu estou me machucando seguidamente e não é algo que me tira duas semanas, mas meses.

"Então, eu acho que foi isso que me prejudicou. Todo mundo que conhece de futebol sabe que meu auge foi no PSG, e jogando como eu estava jogando no PSG, com certeza ganharia", lamentou o atleta.