Namorada de Belo reage à críticas e comparações com Gracyanne Barbosa

As comparações entre a ex e a atual do cantor Belo estão ultrapassando os limites. Tanto que Rayane Figliuzzi chegou a reagir aos comentários maldosos de internautas que não aceitam o fim do casal "Tudão". A influenciadora tem sido constantemente comparada a Gracyanne Barbosa.

Tudo começou após o perfil oficial da musa fitness curtir, propositalmente ou acidentalmente, uma publicação que mencionava o passado polêmico de Rayane Figliuzzi. Para quem não acompanhou, a beldade foi acusada de aplicar golpes em idosos e chegou a ser presa em 2022.

O comentário curtido por Gracyanne dizia: "Chocada! A namorada do Belo é ex-presidiária e foi acusada de participar de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos." A curtida da famosa gerou burburinho na web e, momentos depois, Rayane, que até então ignorava os ataques, passou a rebater.

Após um internauta comentar que Belo não publica nada ao lado dela, a influenciadora respondeu: "Ele é cantor, não influenciador." Ela também curtiu um comentário que destacava a quantidade de mulheres que a atacam.

"Cheio de mulheres frustradas vindo no post da moça falar de ex. Poupem-se e procurem uma roupa para lavar", dizia um seguidor que saiu em defesa de Rayane.