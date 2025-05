Influencer Camila Loures tem vôo cancelado após míssil atingir aeroporto

Camila Loures estava com as malas prontas e tudo certo para embarcar rumo a Israel. Contudo, na manhã desta segunda-feira, 05/05, a influenciadora digital utilizou as redes sociais para revelar que seus planos mudaram. Ocorre que, o voo dela rumo a Telavive foi cancelado, após um míssil proveniente do Iêmen ter atingido o aeroporto Bem Gurion, em Telavive.

“Hoje é a minha viagem para Israel. Eu já estou aqui no aeroporto, tudo pronto, tudo certo, mas, hoje de manhã caiu um míssil perto do aeroporto de Israel e o nosso voo foi cancelado”, começou contando Camila, que na sequência deu mais detalhes.

“Deixa eu explicar: Na verdade, nosso voo é do Brasil para Madrid e de Madrid para Telavive. O voo que foi cancelado foi o de Madrid para Telavive. E aí não podemos ir mais, porque os dois trechos precisam estar liberados pra gente conseguir sair do Brasil”, afirmou ela, que ainda completou: “Seja o que Deus quiser. Deus está na frente”.

De acordo com as forças israelitas, um míssil disparado do Iémen atingiu uma área dentro do aeroporto Ben Gurion, no centro do país. Os autores do ataque seriam os Houthis, mas ainda não houve uma reivindicação oficial. Há, pelo menos, seis feridos.

As Forças de Defesa Israelitas confirmaram que não conseguiram interceptar o míssil balístico que atingiu a zona do aeroporto Ben Gurion. Contudo, o exército afirmou ter tentado por várias vezes interceptar o míssil lançado do Iémen.