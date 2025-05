Ratinho faz piada envolvendo acusação de estupro contra Otávio Mesquita

Ratinho usou todo o seu senso de humor para fazer um sério alerta ao amigo Sérgio Malandro. Durante a exibição de seu programa, no SBT, o humorista protagonizou uma cena dançando com uma das bailarinas da atração.

Ratinho, entretanto, mandou encerrar a brincadeira. Após a música parar, o apresentador comentou: "Lembra do Otávio Mesquita?", arrancando gargalhadas da plateia. Malandro, por sua vez, se retirou do local e foi sentar na ala dos convidados.

Para quem não acompanhou, a polêmica envolvendo uma acusação de estupro contra Otávio Mesquita e a ex-assistente de palco Juliana Oliveira, do programa The Noite, continua repercutindo na grande mídia. Otávio brincou com a moça durante a atração do SBT. No entanto, Juliana afirma que o famoso tocou em suas partes íntimas.

Após o caso vir à tona, Ratinho saiu em defesa do amigo. Em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan News, o apresentador opinou sobre o caso: "Eu gosto muito da Juliana como pessoa, sempre me tratou muito bem e eu sempre a tratei muito bem. Nunca acreditei que ela fosse achar ruim uma brincadeira daquela do Mesquita, que é chato pra cara**", declarou.

"Eu liguei pra ele e falei: 'Você passou do limite', mas eu acho que não era motivo de processo, porque foi brincadeira. Ele não fez por maldade, ele não queria estuprar a mulher. Pra mim, é uma brincadeira estúpida dele. Ser chato não é crime", disse.