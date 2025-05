Virginia explica por que Zé Felipe não quer vasectomia e cita outra mulher

No ‘Sabadou com Virginia’, no SBT, a influenciadora digital e apresentadora, Virginia Fonseca, falou sobre a recusa do marido, o cantor Zé Felipe, em se submeter ao procedimento de vasectomia. A influencer já expôs publicamente sua aversão a ter mais filhos e, por conta disso, utilizada método contraceptivo para evitar engravidar novamente.

Mas, em papo com o sertanejo Matheus, da dupla Matheus e Kauan, Virginia aconselhou o artista a entrar em contato com Zé Felipe para falar mais sobre o procedimento da vasectomia, já que, segundo ela, o filho do cantor Leonardo se recusa a fazer, e o motivo revelado surpreendeu a todos os convidados e membros da plateia que estavam presentes no estúdio do programa.

“Olha o pensamento do Zé Felipe, gente: Ele fala que nao quer, porque se ele capar (vasectomizar) porque depois, se Deus me livre a gente terminar, ele não pode ter filho com outra pessoa”, disse Virginia. Na sequência, Kauan ainda respondeu: “Mas aí você guarda”, disse o cantor, ao se referir ao congelamento de sêmen, processo que preserva a fertilidade masculina, permitindo que os espermatozoides sejam armazenados para uso futuro. “Eu guardei o meu”, confirmou Matheus.

“Ah, tá. E aí você coloca na outra mulher, se terminar”, comentou Virginia, que na sequência foi interrompida por outro convidado, o também influenciador, Carlinhos Maia. “Gente que assunto é esse? Eu tô aqui sem entender. Vai botar em outra mulher?”, questionou Carlinhos, visivelmente perdido no papo.