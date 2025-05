Virginia faz revelação sobre motivo de término com Zé Felipe

Recentemente, Virginia Fonseca deixou seus fãs extremamente curiosos, após expor publicamente que chegou a terminar temporariamente seu casamento com o cantor Zé Felipe. No entanto, ela não chegou a expor o motivo do término, deixando todo mundo curioso sobre o que teria acontecido para chegar ao ponto do casal ter “dado um tempo”.

Pois bem! Agora, a influenciadora digital, empresária e apresentadora do SBT finalmente resolveu quebrar o silêncio e revelar o real motivo para ter se afastado do marido por um tempo. Ela contou, ainda, que no período em que estiveram “separados”, mandou o filho do cantor Leonardo ir dormir no sofá.

“Chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito”, contou. Em seguida, ele foi falar no microfone e ela o interrompeu. “Ele, falando no microfone, mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Fiquei sem entender, mas ele estava bêbado. Fiquei muito brava”, disse.

Virginia ainda assumiu ter ficado muito chateada com toda a situação e, após o ocorrido, Zé se desculpou, afirmando não se lembrar do que havia feito. “Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada e mandei ele dormir no sofá. Falei: ‘Quando eu ficar de boa, a gente volta’”.