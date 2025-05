Patrícia Abravanel e Blogueirinha trocam farpas no Troféu Imprensa

Polêmica, irônica e afiada, a influenciadora Blogueirinha mostrou a que veio durante sua participação no Troféu Imprensa, exibido neste final de semana, no SBT. No palco ao lado de Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, a influencer foi surpreendida com um comentário da herdeira de Silvio Santos.

“Você sabe que eu já te quis aqui, né? Você me deu um fora”, comentou Patrícia. Blogueirinha não saiu por baixo e mandou a real à apresentadora. “Eu lembro! Ainda bem que eu não vim, porque a grade do programa saiu do ar”, confrontou.

Na sequência, Patrícia Abravanel não perdeu a oportunidade de retrucar: “Ah, entendi, aí você foi lá para o Fantástico. E aí você não quis saber da gente”, disse. E Blogueirinha acabou dando um fora em Abravanel. “Exatamente, é mais seguro lá. Vocês tiram (programas da grade) tudo do ar, gente”, retrucou Blogueirinha, mais uma vez.

Nas redes sociais, o vídeo das alfinetadas entre as duas repercutiu bastante. “Mexe com a boca dela, mexe”, comentou um internauta. “Afrontosa e não mentiu. A única que não tem risco de sair é ela (Patrícia)”, avaliou mais um. “E mentiu? Toda semana muda essa grade do SBT”, disse outro seguidor. “A Patrícia não soube nem o que falar”, opinou outro.