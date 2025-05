MC Ryan reage após ser acusado de traição e ser chamado de "lixo" pela ex

Após Giovanna Roque expor nas redes sociais o fim de seu relacionamento com MC Ryan, na manhã desta segunda-feira, 05/05, acusando-o de traição, além de chamar o cantor de “lixo, manipulador e narcisista”, o artista resolveu se pronunciar sobre o assunto. Ryan gravou alguns vídeos, na tentativa de se defender das acusações da ex-companheira e também de se explicar aos seus fãs.

Ryan negou que tivesse traído Giovanna e explicou que havia terminado recentemente seu relacionamento com ela e, depois, foi à casa de praia com amigos. Contudo, ele não contava que Giovanna fosse aparecer no local de surpresa e encontrar a casa recheada de mulheres. Contudo, ele garantiu que não estava no imóvel no momento em que as tais mulheres estavam por lá com os amigos que viajaram com ele.

“Eu não fiquei com ninguém, eu não traí a Giovanna, tanto que na hora que ela chegou na casa, eu não estava dentro da casa”, disse o cantor, que ainda revelou que Giovanna bateu os olhos nas mulheres presentes no local e foi embora sem sequer falar com ele. “Quero que ela me atenda”, disse ele, sobre ainda estar tentando um diálogo com Giovanna Roque. Inicialmente eles haviam combinado de conversar nesta segunda, 05/05, dia em que a influencer expôs tudo nas redes sociais.

“Peço perdão para quem gosta de mim e dela, vou tentar resolver isso. Eu amo ela e ela sabe disso. Eu não fiquei com ninguém”, garantiu MC Ryan. “Independente se a gente estava separado, eu tenho duas casas. Uma casa estavam os meninos com as meninas e a outra casa é a minha casa. Ela foi na casa que estava os meninos e as meninas. Eu estou tentando ligar para ela, para explicar para ela, para tentar conversar com ela e é isso”, completou.

Por fim, MC Ryan detalhou o tempo que passou com amigos na casa de praia. “A gente estava aqui jogando pôquer, tinha uns amigos meus solteiros de Maceió, que estava na casa do lado, e eles chamaram as meninas. Tinham várias pessoas que também eram casadas e que estavam aqui com a gente e aonde estava rolando o pôquer não estava rolando nada de coisa errada, entendeu”, encerrou.