Sabrina Sato reage a suposta alfinetada da ex-sogra e manda recado

Sabrina Sato reagiu a uma suposta alfinetada da ex-sogra, Leda Nagle, no último sábado (3). Enquanto curtia a área VIP do mega show da turnê “MAYHEM Ball” de Lady Gaga, a apresentadora respondeu aos rumores de uma possível treta entre Duda Nagle e Nicolas Prattes.

Após Leda Nagle compartilhar um registro do filho com Zoe e escrever "pai de verdade" na legenda, internautas levantaram algumas hipóteses de que a relação entre os atores teria azedado. Tanto Duda quanto Nicolas sempre mantiveram uma boa relação quanto à criação da pequena Zoe.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, a apresentadora negou que tenha havido qualquer atrito entre o atual companheiro e o ex: "Imagina, longe disso. Muito pelo contrário. A Zoe recebe tanto amor, e é isso que importa", ressaltou a global.

Em seguida, Sabrina revelou se ter visto as declarações de Leda Nagle como uma indireta: "Leda é ótima, e está tudo certo", disse a famosa. Sabrina também contou que a herdeira está sob os cuidados do amado Nicolas Prattes, que completou mais um ano de vida no final de semana.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as declarações da famosa: "Sabrina Sato, sempre uma querida e muito carinhosa", "Ela tá botando a menina pra chamar o outro de pai", "Não tem nada de errado na afirmação da Leda. O filho dela, de fato, é um pai de verdade: responsável, presente, amável e cumpre o papel dele."