Vidente prevê divórcios dos famosos que prometem parar o Brasil

O médium Carlinhos Vidente causou um rebuliço na web após revelar possíveis separações de famosos. Em entrevista ao podcast "Podshape", apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, o espiritualista citou algumas celebridades como Luciano Huck, Marcos Mion e Zé Felipe, que, segundo ele, provavelmente terminarão seus casamentos em breve.

“Você enxerga a separação de algum famoso a curto prazo? Se quiser citar, acho que é interessante”, perguntou Diogo Basaglia. “Cito: Luciano Huck, que logo, logo vai estar separado. É um dos caras que é família, pé no chão. Mas eu vejo a separação do Luciano Huck”, previu o sensitivo.

Além de Luciano, Marcos Mion — que vive um relacionamento com Suzana Gullo — também foi mencionado nas previsões do médium. “O Mion só faz papel de santo, mas de santo não tem nada. Também logo, logo aparece alguma coisa lá, e a mulher dele não vai aceitar esse tipo de coisa. Nunca aceitou. Embora nunca tenha aparecido para ela, ele não é santo. A casa vai cair”, declarou.

Carlinhos também comentou sobre a vida profissional de Virginia Fonseca e o casamento da influenciadora com Zé Felipe. De acordo com o médium, a beldade terá uma jornada de sucesso no SBT; entretanto, o casamento entre ela e o cantor não deve durar muito tempo.

“O programa continua. Ela está em alta sempre, mas lá na frente vem alguma coisa por aí entre os dois, relacionada a ciúmes. Vai haver uma separação, depois uma reconciliação e, infelizmente, termina. Embora ela faça de tudo para manter o relacionamento, dificilmente vai durar", previu o espiritualista.