Príncipe Harry assume que deseja se reconciliar com Família Real

O príncipe Harry revelou, em entrevista, que gostaria de se reconciliar com a família real. Entretanto, uma disputa judicial impossibilitou a reaproximação entre o filho mais novo de Charles III e a realeza. Após perder na Justiça do Reino Unido, o Duque de Sussex deixou de receber a segurança fornecida pelo governo.

Em entrevista à BBC, Harry demonstrou preocupação com a saúde do pai. “Eu adoraria me reconciliar com minha família”, iniciou. “A vida é preciosa. Não sei quanto tempo meu pai ainda tem. Ele não fala comigo por causa dessa questão da segurança, mas seria bom nos reconciliarmos”, declarou.

Entretanto, devido à falta de segurança, o Duque de Sussex concluiu ser “impossível levar a família de volta ao Reino Unido com segurança”. Sendo assim, seria necessário custear, do próprio bolso, uma equipe de segurança toda vez que fosse ver o pai.

Para o duque, todos sabiam que ele estaria se colocando em risco com a briga judicial. “Mas quando você percebe que isso não funcionou, você não quer nos manter seguros? Seja você o governo, a Casa Real, seja você meu pai, minha família — apesar de todas as nossas diferenças, você não quer apenas garantir nossa segurança?”, questionou ele.

Harry também pontuou que as mudanças não impactaram apenas a sua vida, mas também a de sua família: a esposa, Meghan Markle, e os filhos, Archie e Lilibet Diana. “Eu amo meu país, sempre amei, apesar do que algumas pessoas naquele país fizeram… e acho que é realmente muito triste não poder mostrar minha terra natal aos meus filhos.”

