Isis Valverde rebola até o chão em vídeo e fãs reagem

Isis Valverde e Marcus Buaiz oficializaram sua união no último final de semana. A festa, além de animar os convidados, ganhou grande repercussão na web. O casamento contou com cerca de 180 pessoas, incluindo familiares e amigos próximos do casal.

Entretanto, a felicidade da noiva foi o que mais chamou a atenção nas redes sociais. Rosalba Nable, mãe da atriz, compartilhou um vídeo em que Isis aparece rebolando até o chão ao som de "Macetando", da cantora Ivete Sangalo.

Nas imagens, a beldade surge descendo e subindo na companhia da mãe, de amigos e familiares. Na legenda, uma amiga — que teve os Stories compartilhados por Rosalba — resumiu o momento descontraído com poucas palavras: “Foi mágico, Isis Valverde.”

Nas redes sociais, internautas e famosos comentaram sobre o casamento: "Dia mágico!! Felicidades e bênçãos"; "Me emocionei aqui. Viva esse amor lindo e essa união. Que bênção", escreveu Sabrina Sato. "Lindo demais, mano!! Muitas felicidades", desejou Marcos Mion.

"A noiva mais linda que esse mundo já viu! Muito amor para vocês", "Que vídeo perfeito! Foi lindo demais", "Que dia memorável! Vocês merecem todo o amor do mundo", "O casamento fruto de uma escolha amadurecida tem uma energia diferente…A energia da convicção".