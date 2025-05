Carlinhos Maia alfineta Felipe Neto e cita desavenças com YouTuber

O clima esquentou no programa "Sabadou com Virginia", no último sábado (3). Carlinhos Maia gerou polêmica ao revelar qual personalidade, em sua opinião, não merecia a fama que tem. Durante uma brincadeira promovida pela atração, o influenciador soltou o verbo contra Felipe Neto.

“Eu não tiraria a fama de ninguém, porque acho que isso é um presente de Deus. Se a pessoa brilha no contexto dela, alguma mensagem ela tem. Tem um influenciador que, uma vez, fui até a casa dele gravar com o maior carinho do mundo", revelou o famoso.

Em seguida, Carlinhos mandou uma indireta para o youtuber: "Nunca gostei de sair da vila para gravar com ninguém, gosto de gente que tem a mesma linguagem. Muita gente subestima meu QI; acha que sou burro só porque não quero falar como eles falam”, disparou.

"Prefiro falar a linguagem do povo, mesmo sabendo que sei muita coisa, do que ser uma dessas pessoas diplomáticas, esses demagogos, que ficam falando, falando, mas que, na vida real, você sabe que não existe aquilo, que não tem verdade. Acho que ele já me citou umas seis ou oito vezes, e não sei por quê."

"Porque ele é muito inteligente. É um dos pioneiros da internet e não precisava ser tão cruel. É o Felipe Neto", revelou o influenciador, deixando parte da plateia desacreditada.