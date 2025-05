Vidente prevê Virgínia como nova Hebe e entre as mais ricas do Brasil - (crédito: Redes Sociais)

Carlinhos Vidente foi o entrevista do "Podshape", podcast apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, que foi ao ar neste domingo (4/5). Em um trecho da atração, ele faz previsões para a influenciadora digital, empresária e apresentadora do SBT, Virginia Fonseca.

"Ela é muito inteligente. Marca bem o que eu disse para vocês. Vai ser uma nova Hebe Camargo", prevê o vidente. "Ela é um fenômeno realmente", disse Juju. "E é muito nova, tem muita lenha para queimar", pontuou Diogo.

O sensitivo ainda frisou que Virginia está sempre em alta, mesmo que fique um dia sem postar nada no Instagram. "E eu acho interessante que está sempre em alta", comentou Basaglia. "E ela aceita as perguntas que fazem para ela, independente de traição. E está ali. Ela responde. Ela tira sarro ainda", destacou o vidente. "O ponto forte dela assim, eu acho que é a cabeça dela", elogiou o fisiculturista.

Carlinhos Vidente adiantou que a esposa de Zé Felipe terá uma nova empresa, mas desta vez não terá sociedade e a marca será gigante. "Tenho certeza que nem vocês sabem. Eu, como pessoa, não sei, mas estão buzinando aqui que ela vai se tornar uma das mulheres mais ricas do país. Está vindo um novo projeto para ela, não sei se é e dentro do que ela já faz. Centenas de vezes maior do que ela faz hoje, das empresas que ela tem. Ela vai estar muito grande lá na frente e praticamente sozinha. Hoje, ela tem sociedade em algumas coisas, mas o que consta é que ela vai ser dona de tudo praticamente sozinha", anteviu.

Juju fica surpresa. "Gente, a mulher já é gigante. Vai ficar maior ainda. Que bom", comentou a apresentadora e ex-Panicat.