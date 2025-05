Mega hair em reality show: Visual de Gretchen no Power Couple chama atenção

Gretchen voltou a surpreender o público ao aparecer com um visual renovado no reality Power Couple Brasil, apostando em um mega hair resistente para encarar os desafios do programa. Com uma rotina intensa de provas em dupla, convivência 24 horas e até momentos de lazer na piscina, manter o cabelo impecável é um verdadeiro desafio.

A transformação capilar foi revelada por Gretchen nas redes sociais pouco antes de sua entrada no confinamento e logo chamou a atenção dos fãs. Diante da repercussão, Tati Cordeiro, especialista em alongamento capilar e criadora da técnica MegaHairInvisível, aproveitou para compartilhar algumas dicas valiosas sobre como manter o mega hair durante um reality show ou em situações similares do dia a dia.

Segundo Tati, o confinamento de um reality exige cuidados redobrados. “Mesmo com métodos mais modernos e seguros, é importante manter uma rotina de cuidados para garantir a durabilidade do alongamento. Escovar com delicadeza, secar bem a raiz e evitar excesso de produtos são passos fundamentais”, comenta a especialista.

Ela também chama atenção para o uso frequente da piscina e os impactos das provas físicas. “O cloro resseca os fios, então é essencial enxaguar o cabelo com água limpa logo após o mergulho. E nas provas, prender bem o cabelo ajuda a evitar embaraços e possíveis danos na fixação do mega hair”, orienta. A técnica que ela desenvolveu é conhecida por oferecer mais conforto e resistência em situações intensas.

Além dos cuidados básicos, Tati Cordeiro também recomenda atenção especial durante o sono e nos momentos de calor excessivo. “Dormir com os fios presos suavemente, em uma trança ou coque frouxo, evita o atrito com o travesseiro e ajuda a manter o alinhamento do alongamento”, explica.

Ela também alerta sobre o uso frequente de chapinha e babyliss. “O calor direto pode comprometer a durabilidade da cola ou fita adesiva, dependendo da técnica usada. O ideal é sempre usar protetor térmico e moderar na temperatura”, completa. "Com essas orientações, manter o mega hair bonito e saudável durante semanas de confinamento, ou em rotinas agitadas, se torna muito mais viável", finaliza.