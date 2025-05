Ex-galã da Globo tem carro de bebidas roubado após show de Lady Gaga

Daniel Erthal, conhecido por atuar em “Malhação”, passou por mais um perrengue na madrugada desta segunda-feira (5/5). O ator teve seu carrinho de bebidas furtado em frente ao próprio bar, localizado em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O veículo, que havia sido reformado recentemente com apoio da Ambev, era o único bem de valor do artista, que agora atua como ambulante para complementar a renda. “Como eu estava sem garagem, ele ficou exposto ali por duas semanas. Estou bem tenso com isso”, lamentou ele em entrevista ao “Extra”.

O furto aconteceu dias após Daniel relatar que teve prejuízo durante o mega show da Lady Gaga, em Copacabana. Ele foi um dos ambulantes impedidos de acessar a praia para vender bebidas, precisando atuar nas ruas próximas ao evento, o que afetou seu lucro.

Desde 2024, Erthal trocou os palcos pelas ruas e passou a vender bebidas pelas calçadas cariocas. Com esforço, conseguiu abrir um bar e se reerguer financeiramente, depois de anos tentando retornar à atuação sem sucesso.

No carnaval deste ano, chegou a faturar R$4 mil em uma noite vendendo cerveja. Agora, com o furto do carrinho, ele espera conseguir ajuda ou ao menos recuperar o equipamento para continuar trabalhando.