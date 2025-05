Vidente faz revelação sobre casamento de Amado Batista e intriga fãs

Amado Batista, de 74 anos, que se casou recentemente com a ex-miss Calita Franciele, de 23 anos, se tornou alvo de ataques nas redes sociais quanto ao seu desempenho sexual. Carlinhos Vidente, no entanto, previu que o sexo não é um problema para o casal.

Em um vídeo compartilhado no YouTube, o espiritualista afirmou: "Amado Batista tem mais condições de fazer uma mulher sentir prazer do que muitos rapazes mais jovens e sem recursos", declarou Carlinhos Vidente.

"Embora, aos 74 anos, ele possa não estar no auge sexual, ele provoca mais desejo nessa mulher, que é muito mais nova do que ele, do que muitos homens por aí", disse o médium. Em seguida, o vidente detalhou de quais formas Calita pode sentir prazer com o artista.

"Amado Batista pode fazer essa mulher sentir prazer de várias maneiras: primeiro, com um cartão de crédito; segundo, na melhor fazenda; terceiro, no melhor shopping; e quarto, com o bolso cheio de dinheiro", afirmou.

Por fim, Carlinhos Vidente previu que, antes de morrer, Amado Batista deixará um herdeiro, fruto do seu relacionamento com Calita. "Amado Batista ainda vai deixar um filho com ela. Ele vai morrer e vai deixar um filho nos braços dela", concluiu.