Ilze Scamparini demonstra desconforto com William Bonner em seu ‘telhado’

Durante a cobertura do Conclave desta quarta-feira (7/5) para a escolha do novo Papa, o “Jornal Nacional” (Globo) protagonizou uma situação inusitada que não passou despercebida pelo público.

William Bonner, direto do Vaticano, surpreendeu ao chamar Ilze Scamparini para deixar seu famoso telhado e se juntar a ele na bancada do noticiário. Porém, a reação da correspondente deixou muitos telespectadores intrigados.

Bonner, que comandava a transmissão especial, tentou criar um clima descontraído ao elogiar a colega e até brincar sobre o carinho que ela recebe do público. “Ilze Scamparini vai estar aqui comigo amanhã. Ela prometeu”, declarou o jornalista.

Apesar do tom leve, a veterana, conhecida por seu estilo mais sério, não escondeu o desconforto e respondeu de forma seca: “Eu agradeço a você. Muito obrigada!”.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, com muitos internautas comentando sobre a postura de Scamparini. “Gente, a mulher está há anos só nos telhados da Itália, interagindo com gatos e pombos, e do nada vem o Bonner invadindo o telhado dela”, brincou um usuário. Outros chegaram a comparar a dupla com os personagens Alegria e Tristeza, do filme “Divertidamente”.

Além da tensão ao vivo, os fãs da repórter destacaram que Scamparini, conhecida por seu perfil reservado e pela cobertura de temas sérios, não costuma se envolver em momentos de descontração durante transmissões ao vivo, o que pode ter contribuído para o desconforto.