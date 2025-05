Filha de Silvio Santos se veste de papa para fazer anúncio no SBT

Vale tudo pela audiência — até se fantasiar. Foi exatamente isso que Daniela Beyruti fez na tarde desta quinta-feira (8) ao anunciar a nova grade do SBT. A presidente da emissora, filha do icônico Silvio Santos, aproveitou o clima do conclave no Vaticano para se vestir de papa e celebrar a novidade com bom humor: “Habemus grade!”, brincou ela.

A ação, criada por fãs do canal, foi compartilhada nos Stories do Instagram de Daniela. Nas imagens, uma fumaça branca sai dos estúdios do SBT, em referência ao tradicional ritual da escolha do novo papa — o que encantou a executiva. “Adorei a brincadeira! Rindo muito”, escreveu.

Segundo o portal Notícias da TV, a nova grade ainda não foi anunciada oficialmente, mas será revelada no próximo dia 15. A estreia está prevista para ocorrer entre os dias 16 e 18 de maio.

Durante uma reunião com lideranças do Grupo Silvio Santos, realizada na última segunda-feira (5), Daniela adiantou uma das novidades: o retorno da programação infantil, com duas horas diárias no período da manhã, das 9h às 11h.

Outra surpresa foi o retorno de Christina Rocha. Apesar de ter sido dispensada anteriormente, a apresentadora foi recontratada e reassumirá o comando do programa Casos de Família. A estratégia de Daniela Beyruti visa reposicionar o SBT na briga pela vice-liderança da audiência, ultrapassando a Record TV.