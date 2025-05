Benício Huck fala pela primeira vez após briga pública da namorada

Após toda a polêmica envolvendo sua namorada, Duda Guerra, de 16 anos, Benício Huck, de 17, finalmente se pronunciou. Em meio à confusão que chegou a mobilizar até Angélica, o filho dos apresentadores da TV Globo reagiu de forma inusitada.

Para quem não acompanhou, a briga pública entre Duda e a influenciadora Antonela teve como pano de fundo o aplicativo Dix. Usuário da plataforma, Benício publicou: “Foto trocada devido a recentes eventos. Se pá, vou trocar o meu Dix. Já já voltamos com a programação normal. Plim plim!”

A desavença entre a nora de Angélica e Antonela começou durante uma viagem de adolescentes a Gramado, no Rio Grande do Sul. Antonela teria enviado um pedido de amizade a Benício, que achou a abordagem estranha e comentou o caso com Duda.

Em seguida, Duda decidiu confrontar Antonela, que estava na mesma viagem. A situação acabou sendo exposta nas redes sociais, levando Duda Guerra a se manifestar: “O meu namorado já é uma pessoa reservada. O Instagram dele, mesmo o principal, já é fechado. O Dix é ainda mais restrito. É onde você posta coisas mais íntimas, que não dividiria com o público em geral.”

Ela também esclareceu que Benício e Antonela não têm qualquer tipo de vínculo: “Eles não são amigos, não convivem, nunca se viram. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Reymond”, ironizou, comparando a situação a seguir o perfil de uma celebridade.