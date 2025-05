William Bonner quebra protocolo ao vivo no Vaticano

William Bonner é tietado no Vaticano - (crédito: Reprodução TV Globo)

William Bonner está radiante enquanto cobre a reunião dos cardeais para a escolha do próximo Papa, no Vaticano. Durante uma transmissão ao vivo, o âncora do Jornal Nacional chegou a acenar para brasileiros que passavam pelo local e o reconheceram.

Enquanto participava da cobertura ao vivo para o Jornal Hoje, ao lado de Gerson Camarotti, Bonner foi tietado por fãs. Na ocasião, o apresentador explicou que os gritos ouvidos ao fundo vinham de brasileiros presentes na Praça de São Pedro.

Nas redes sociais, o jornalista ganhou grande repercussão. “Está muito divertido ver o William Bonner nessa transmissão. O cara está muito feliz, tá maluco. Toda hora uma piadinha”, comentou um usuário da rede X.

Apesar de toda a repercussão positiva, o comunicador protagonizou um verdadeiro “climão” na última quarta-feira (7), ao lado da correspondente Ilze Scamparini. A jornalista teria ficado incomodada com um comentário feito pelo colega de trabalho.

William Bonner afirmou que ela iria “descer do telhado” para cobrir o início do Conclave. “Ela prometeu”, destacou o âncora durante a transmissão. Para Ilze, o comentário foi considerado "desnecessário".