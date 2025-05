Juliette sofre acidente doméstico e vai parar no hospital

Na noite desta quinta-feira (8/5), Juliette Freire sofreu um acidente em casa e acabou machucando o nariz ao bater o rosto em uma janela. A influencer não hesitou em dividir o susto com seus seguidores, mostrando o momento do ocorrido e a reação inicial de dor e surpresa.

“Acabei de bater a boca e o nariz na janela. Não sei se quebrou, já chorei que só. Não sei se quebrou, acho que está meio torto aqui, está?”, disse Juliette em um vídeo logo após o incidente, visivelmente abalada. O rosto de Juliette estava inchado, o que preocupou seus fãs.

A artista foi rapidamente ao hospital para se consultar, e, após a avaliação médica, ela compartilhou com os seguidores o diagnóstico.

Uma microfratura na "paredinha direita" do nariz, sem desvios graves. O médico recomendou tratamento com gelo, o que tranquilizou a influenciadora.

Em tom descontraído, Juliette fez questão de mostrar sua recuperação, apesar do ocorrido. “Ai, que coisa maravilhosa”, lamentou ela com ironia, enquanto estava em casa com um curativo no local. Mesmo com o susto, a influencer manteve o bom humor, agradecendo pelo apoio dos fãs.